Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

Российские хакеры атаковали банки Чехии

Утром в среду несколько чешских банков, а также сайт Пражской фондовой биржи подверглись кибератакам со стороны пророссийской хакерской группировки NoName057 (16), которая требует от них прекратить поддержку Украины. Об этом говорится в публикации ČTK.

Волна DDoS-атак, призванных перегружать серверы чрезмерным количеством запросов, задела Comerční banka, ČSOB, Air Bank и Fio banka. Это повлекло перебои в работе их сайтов и мобильного и интернет-банкинга.

Большинство финучреждений смогли возобновить работу к обеду и уверяют, что финансы клиентов банков не пострадали – единственным осложнением для клиентов была временная невозможность получить банковские услуги.

Что касается Пражской фондовой биржи, то кибератака на ее сайт не прервала торги. Работу сайта восстановили вечером, но публикацию некоторых данных задержали на несколько часов.

Российская хакерская группировка NoName057 (16) взяла на себя ответственность за кибератаки на чешские банки. Она требовала от учреждений прекратить поддержку Украины.



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