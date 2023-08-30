Прибыль Газпрома в первом полугодии упала в восемь раз

Чистая прибыль Газпрома в первой половине года составила 296 млрд рублей, что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года - 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщает российская редакция Forbes.

Падение прибыли зампред правления компании Фамил Садыгов объясняет влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд рублей на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро.

Bloomberg отмечает, что прибыль Газпрома упала до минимума с 2020 года для первых шести месяцев года из-за резкого снижения объемов поставок газа в Европу. Результат за январь-июнь оказался ниже среднерыночного прогноза в 363 млрд рублей, написал "Интерфакс".

Садыгов утверждает, что сокращение экспорта в Европу частично компенсировало увеличение поставок в Китай, которые продолжат расти в рамках контрактных обязательств, а также эффективная работа нефтяного бизнеса.

Дивидендная база компании за шесть месяцев 2023 года составила 618 млрд. рублей. Выручка группы компаний за полгода достигла 4,114 трлн рублей, показатель EBITDA (прибыль за вычетом обязательных платежей) – 1,208 трлн рублей.