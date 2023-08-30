Германия признает Грузию и Молдову безопасными странами происхождения

Правительство Германии намерено принять 30 августа законопроект, согласно которому Грузию и Молдову объявят безопасными странами происхождения. Соответствующий законопроект представит министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которая акцентировала на том, что обе страны стремятся вступить в Евросоюз.

"В обоих государствах людям обычно не грозит преследование по политическим причинам. Кроме того, более чем каждый десятый искатель убежища в Германии прибывает из этих стран, и признание безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию", – заявила она в интервью изданию группы Funke.

По ее словам, ФРГ подпишет с Грузией и Молдовой соглашения в сфере миграции, что даст шанс людям, которые хотят приехать в Германию, получить образование и работу, тогда как Берлин сможет привлечь необходимые квалифицированные кадры.

В поддержку скорейшего принятия законопроекта выступило МВД Германии, поскольку доля одобренных ходатайств об убежище от граждан Молдовы и Грузии в первом полугодии 2023 года составила всего 0,1 процента, тогда как статус безопасных стран позволит ФРГ ускорить обработку ходатайств от граждан из этих стран.