Совет ЕЭК утвердил состав сведений, которые должна содержать навигационная пломба

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 29 августа утвердил состав сведений, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания перевозки. Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"В перечень включены сведения из лицензий на экспорт и импорт, разрешительных документов на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, сведения из ветеринарных и фитосанитарных сертификатов и другие. Также определены единые меры защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, применение навигационных пломб позволит обеспечить прозрачность перевозок и минимизировать контрольные мероприятия.