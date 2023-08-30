Польша готова открыть пункты пропуска на границе с Беларусью, но есть нюансы

Польша готова открыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если Лукашенко пойдет на уступки. Об этом в эфире TVPinfo заявил замминистра внутренних дел Матей Вонсик, комментируя итоги консультаций польского МВД со странами Балтии в понедельник.

Вонсик признал, что рассчитывает на смягчение политики Минска.

"Я надеюсь, что смягчится во многих измерениях, не только в миграционной политике, но и в игре мускулами. Не надо, чтобы за нашей границей стояла группа преступников, которую содержит Лукашенко, группа Вагнера или часть ее, которая готова на все. Это люди с боевым опытом, с опытом убийств. Мы ожидаем, что Лукашенко избавится от этих людей. Также это определенная проблема в перспективе для Лукашенко, потому что если им что-то не понравится в Беларуси (белорусская армия слаба), могут просто поехать на Минск, как ехали на Москву. Это будет им намного проще, тем более что они стоят ближе к Минску, чем стояли к Москве", - сказал он.

Матей Вонсик также затронул вопрос миграционной политики. Давление на границу должно быть снижено.

"Если Беларусь не хочет быть изолированной, то должна начать сотрудничать. Это, очевидно, должно быть оплачено Беларуси. Может быть, откроем часть пограничных переходов, закрытых сейчас. Но если сотрудничества и реакции с другой стороны не будет, то в определенный момент все три страны, Польша, Литва и Латвия, закроют все пограничные переходы, не только дорожные, но и железнодорожные, и Беларусь фактически будет отрезана от Европы", - сказал Матей Вонсик.