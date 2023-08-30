Псковский аэропорт атаковали беспилотные летательные аппараты

Военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, Минобороны РФ отражает нападение беспилотников на аэродром совместного базирования. По предварительной информации, никто не пострадал, власти уточняют масштаб разрушений, добавил чиновник.

Четыре самолета Ил-76 получили повреждения, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Воздушное пространство над Псковом и областью временно ограничено для полетов.

Между тем издание "Псковская губерния" со ссылкой на местных жителей публикует фотографии сильного пожара, а также пишет о нескольких взрывах и звуках стрельбы в районе аэропорта.

В Брянске местные власти отчитались о трех сбитых беспилотниках в городе и области. При этом, как пишет провластный Telegram-канал Baza, после падения беспилотника вспыхнул пожар на брянском заводе "Кремний ЭЛ" - это крупнейший в России производитель микроэлектроники. А местные власти сообщили, что из-за падения беспилотника загорелось административное здание. Утром атака продолжилась - глава региона заявил о еще одном сбитом дроне над Брянском.

О взрывах также сообщали в Туле и Рязани. Сергей Собянин заявил об одном сбитом беспилотнике, направлявшемся в сторону Москвы, а в Минобороны РФ утверждают, что беспилотники были сбиты в Орловской и Калужской областях.

Кроме того, дроны атаковали аннексированный РФ Севастополь - взрывы звучали в районе Севастопольской бухты. Назначенный РФ "глава" города Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения "отражают атаки беспилотников с моря". Позже он заявил, что работа ППДО в акватории закончена. Никаких подробностей атаки он не привел.