Германия инициирует уменьшение объемов бюрократии в Евросоюзе

Германия совместно с Францией предлагает инициативу, которая призвана уменьшить объемы бюрократии в Евросоюзе. Об этом в Twitter написал министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Он отметил, что Германия уже начала бороться с чрезмерной бюрократией на национальном уровне.

"Однако этого недостаточно: большое количество обременительных нормативных актов поступает из ЕС. Вместе с федеральным министром экономики я выступаю за заметное сокращение бюрократии в ЕС", – подчеркнул Бушманн.

По его словам, для этого Берлин хочет привлечь Францию и совместно запустить инициативу по уменьшению бюрократии в ЕС.

"То, что делает Европу сильной, мы сохраним. То, что нас ослабляет, – в шредер", – добавил немецкий министр.