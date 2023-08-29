Последнее обновление: 29.08.2023 13:38

РФ бросает элитные войска на защиту уязвимых позиций - ISW

Российское военное командование бросает элитные воздушно-десантные войска на защиту уязвимых позиций от украинского контрнаступления. Об этом пишет американский Институт изучения войны.

В частности, подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ были направлены на усиление российских позиций возле села Работино в Запорожской области, судя по геолоцированным кадрам, объяснили аналитики.

Военное командование РФ последовательно использовало соединения как наступательную и оборонительную силу, и они могут быть истощены из-за высокого оперативного темпа, отмечают эксперты ISW.

По мнению экспертов, это может ослабить способность России проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения Москвы возобновить масштабные наступательные операции.



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