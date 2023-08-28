Индия потратила на высадку на Луну вдвое меньше РФ, но без крушений

Индия стала первой страной, совершившей мягкую посадку на Южном полюсе Луны, имея при этом достаточно ограниченный бюджет. Об этом сообщает Reuters.

По сообщению агентства, Индийская организация космических исследований (ISRO) потратила всего лишь 6,15 млрд рупий на реализацию этой миссии, примерно равную $75 млн. Для сравнения: российский бюджет на миссию "Луна-25", завершившуюся крушением межпланетной станции, составил $130 млн.

Сравнение с расходами других космических программ тоже удивляет. Компания SpaceX, например, тратит около $67 млн на каждый пуск ракеты Falcon 9, в то время как миссии с использованием Falcon Heavy стоят около $100 млн. В свою очередь бюджет амбициозной месячной программы Artemis составляет $93 млрд и продолжает расти.