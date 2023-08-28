Глава Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призовет ЕС быть готовым к принятию новых стран-членов до 2030 года. Об этом он заявит сегодня на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе.

Как сообщает Financial Times, которое ознакомилось с его речью, Мишель подчеркнет, что готовя следующую стратегическую повестку дня, ЕС "должен поставить перед собой четкую цель... и быть готовым, с обеих сторон, к расширению до 2030 года".

"Сейчас мы должны рассматривать расширение как один из наших главных вызовов. Как для ЕС, так и для его будущих стран-членов", – скажет Мишель.

"Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны им воспользоваться", – цитирует будущую речь Мишеля издание.

Международный стратегический форум в Бледе посетят лидеры стран-кандидатов на вступление в ЕС: Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины.