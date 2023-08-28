Последнее обновление: 28.08.2023 13:12

В Кремле определились со списком конкурентов Путина на выборах в 2024 году

В администрации президента РФ уже приняли решение о конкурентах Путина на президентских выборах 2024 года.

Как пишут российские медиа со ссылкой на близкие к Кремлю источники, при отборе потенциальных конкурентов одним из главных критериев стал возраст, чтобы Путин не казался слишком старым. В частности, среди кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.

По словам источников, в Кремле рассчитывают, что конкуренцию Путину составят представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей".

Так, кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова, от ЛДПР - Леонида Слуцкого, а от "Новых людей" - Алексея Нечаева. При этом отмечается, что с последним их них ситуация складывается сложнее всего, пока с ним задумку Кремля согласовать не удалось. Вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который баллотируется в мэры Москвы. Но Кремль эта кандидатура не устраивает.



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