Кремль усилил давление на желающие выйти из России компании

Западные компании, пытающиеся закрыть бизнес в России, сталкиваются со значительным ростом издержек. Власть требует больших скидок на активы, которые те собираются продать, а ориентироваться в правилах становится все труднее. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

По данным агентства, иностранные компании уже понесли убытки более $80 млрд от своих операций в России из-за списания и упущенной выгоды.

Москва уже требует 50% скидки на все иностранные соглашения после того, как назначенные российским правительством консультанты оценили бизнес. Кроме того, Кремль требует вклада в российский бюджет не менее 10% от цены.

Среди компаний, которые все еще пытаются выйти из РФ, телекоммуникационная группа Veon, технологическая группа Yandex, зарегистрированная на Nasdaq, и итальянский банк Intesa.

Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, стремящимися покинуть Россию, сообщил, что комиссия отправляет некоторые соглашения назад, заявив, что оценка должна быть на 20-30% ниже. Это "непредсказуемый черный ящик", сказал собеседник агентства.

Другой человек, занимающийся сделками M&A и с иностранными компаниями, отметил, что сделки на сумму, превышающую $100 млн, подвергаются особому риску отказа. Этот источник сообщил, что последнее изменение цен сдерживает продажи и заставляет компании рассматривать альтернативы.

Сегодня пивоваренная компания Heineken объявила о завершении соглашения о продаже своих активов в России Группе "Арнест". По данным концерна, цена покупки бизнеса составляет 1 евро за 100% акций. Ранее компания заявляла об усложнении условий выхода из России.