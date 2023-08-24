В лагере ЧВК Вагнера под Осиповичами демонтируют палатки

В лагере ЧВК Вагнера под Осиповичами с 1 августа демонтируют палатки. Об этом сообщают медиа со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet Labs.

Согласно снимкам, в северной, западной и центральной частях лагеря убрали 101 палатку из 273.

Есть вероятность, что наемников перебрасывают в Африку.

Как сообщалось, в Тверской области вечером 23 августа разбился самолет Embraer Legacy 600. На борту находились десять человек. Все они, по данным Росавиации погибли, включая главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.