Президент Эстонии потребовал объяснений от премьера из-за "российского бизнеса" ее мужа

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Кайя Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности ее мужа. Об этом он сказал в интервью ERR.

"Немного грустно говорить об этом, поскольку сегодня мы отмечаем День независимости Украины, но я думаю, что общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, какими будут дальнейшие действия", – сказал Карис.

Кая Каллас отметила, что она премьер-министр, а не предприниматель, и они с мужем не занимаются бизнесом, а все вопросы должны быть адресованы компании Stark Logistics.

"Я думаю, что деталей, безусловно, больше. И если, по ее словам, она премьер-министр, значит, она и должна это объяснить", – прокомментировал Карис.

Член парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд в среду отметил, что сейчас речь идет о доверии к Эстонии и ее международному авторитету. Карис согласился с этим мнением.

"Мы видим, что все чаще и чаще возникают случаи, когда санкции, о которых мы договорились в Европе, не действуют. Недавно произошел случай с транспортировкой сельскохозяйственной техники через Эстонию. Это должно быть обнародовано. Если мы о чем-то договорились, в данном случае о санкции, то должны убедиться в том, что они работают, иначе мы сами себя высмеиваем", – добавил президент.

"Премьер-министр должна решить сама, что она будет делать дальше. Насколько серьезным считают это дело она и его коллеги – это ее решение. У меня нет всех деталей. Я не знаю, насколько это серьезно. Поэтому я и сказал, что ожидаю от премьер-министра более подробных разъяснений, чем это было до сих пор", – сказал Карис.

Эстонский премьер Кая Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Днем в среду Каллас публично прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что у ее мужа нет бизнес-клиентов среди предприятий Российской Федерации.

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что любая торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российское вторжение на территорию Украины", – подчеркнула премьер Эстонии.