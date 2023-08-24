Китай тоже готов присоединиться к сбору средств в помощь Украине для прохождения зимы

Китай готов приобщиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

"Китай собственным образом играет конструктивную роль в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в Украине", – сказал Ван, которого цитирует Укринформ.

Дипломат напомнил, что Китай выступил с инициативой из шести пунктов по улучшению гуманитарной ситуации в Украине (в начале марта прошлого года) и направил в Украину несколько партий гуманитарных грузов.

"Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении", – заявил Ван.

В рассекреченном отчете американской разведки отмечается, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования против Украины.