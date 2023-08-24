Последнее обновление: 24.08.2023 10:33

КНДР заявила о второй неудачной попытки запуска спутника-шпиона

Северная Корея заявила, что ее вторая попытка запустить спутник-шпион закончилась неудачей из-за "ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени". Об этом сообщает Yohnap со ссылкой на центральное информационное агентство Северной Кореи.

Как отмечается, Пхеньян заявил, что запустил спутник-шпион Маллиген-1, установленный на ракете нового типа Чоллима-1, потерпел неудачу из-за проблемы, которая "не является большой проблемой с точки зрения надежности каскадных двигателей и системы".

Сообщается, что национальное аэрокосмическое агентство Северной Кореи планирует выяснить причину неисправности системы аварийного подрыва и еще раз попытаться вывести спутник на орбиту в октябре.

Северная Корея 31 мая провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.



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