Россия намерена расширять использование рубля в международных расчетах

Россия намерена расширять использование рубля во внешнеэкономической деятельности и будет способствовать внедрению национальных валют странами БРИКС для международных расчетов. Об этом, выступая онлайн на саммите БРИКС, который проходит в ЮАР, заявил Путин.

«Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых, долгосрочных ориентиров сотрудничества. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов», - сказал Путин.