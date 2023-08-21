Беларусь отреагирует на закрытие Литвой двух пунктов пропуска «ответственно и прагматично» - МИД

Беларусь отреагирует на закрытие Литвой двух пунктов пропуска «ответственно и прагматично». Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Беларуси.

«Беларусь отреагирует ... спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран. Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что решение литовской стороны временно закрыть под «надуманными предлогами» пункты пропуска «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус» продиктовано «политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Беларусь в рамках безвизового режима».

Утверждается, что официальный Вильнюс уже давно и безуспешно пытается не допустить поездок литовцев в синеокую, придумывает несуществующие угрозы в духе холодной войны с одной целью – «скрыть неудобную для него правду о ситуации в Беларуси, которая резко контрастирует как с западной пропагандой, так и ситуацией в самой Литве».

МИД считает, что власти соседнего государства «серьезно озабочены тем, что их граждане своими глазами видят, что в Беларуси безопасно и комфортно, что, несмотря на незаконные санкции, стабильно работают предприятия, растет экономика, есть качественная и доступная медицина, широкий выбор товаров и продуктов питания».

В заключении МИД призвало литовскую сторону «отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса не только Беларуси и Литвы, но и Европейского союза в целом».