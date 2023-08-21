ЕАБР назвал «драйвер» роста ВВП Беларуси в летние месяцы

Основным драйвером роста ВВП Беларуси в летние месяцы 2023 года стала низкая база промышленного производства в 2022 году, отметили аналитики ЕАБР, комментируя рост ВВП Беларуси на 2,9% по итогам 7 месяцев 2023 года.

«Промышленность по-прежнему является основным драйвером роста (прирост на 7,1% г/г в январе — июле после 6% г/г в январе-июне). Однако помесячная динамика указывает на некоторое замедление скорости роста: +13,7% г/г в июле после +15,5% г/г в июне, при этом на июль предыдущего года приходилась максимальная глубина спада промышленного производства», - говорится в еженельком комментарии ЕАБР.

«В оставшиеся месяцы текущего года по мере повышения базы сравнения промышленность и ВВП замедлят темпы роста», - указывают эксперты.