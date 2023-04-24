ЕАБР обнаружил восстановительные тенденции в экономике Беларуси

Эксперты ЕАБР, комментируя данные Белстата о падении ВВП Беларуси на 2,1% в I квартале 2023 года, заявили о нарастающей тенденции восстановления экономической активности в синеокой.

Как сообщалось, падение ВВП Беларуси по итогам января-февраля составляло 3,6%.

«Замедление спада обусловлено восстановлением объемов промышленного производства, где рост в I квартале составил 1,8% г/г после спада в январе — феврале 2023 г. на 1,8% г/г, и увеличением производства сельскохозяйственной продукции на 3% (2,9% г/г за январь — февраль)», - говорится в еженедельном комментарии банка.

«Существенно улучшилась динамика оптовой торговли: отрицательные темпы уменьшились до уровня 5,6% г/г по сравнению с падением 13,3% г/г за январь — февраль», - отмечают эксперты. - «Сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе».