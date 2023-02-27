ЕАБР ожидает роста экономики Беларуси во II квартале

Эксперты ЕАБР списали январское снижение ВВП Беларуси на 5% на падение промышленного производства, но ждут улучшения ситуации в экономике синеокой уе во втором квартале текущего года.

«ВВП Беларуси снизился на 5,0% г/г по итогам января 2023 г. после сокращения на 4,9% г/г в декабре 2022 г. Небольшое углубление спада объясняется, в частности, динамикой промышленного производства: снижение на 4,1% г/г после 3,2% г/г в декабре под влиянием временного фактора — сильных результатов января 2022 г., когда рост в промышленности достиг 7,2% г/г», _ говорится в еженедельном комментарии банка.

«Между тем объемы розничной торговли и инвестиций упали в январе на 2,9% и 4,1% г/г соответственно — после снижения на 6,7% и 18,4% г/г в декабре. По нашей оценке, в феврале — марте темпы сокращения ВВП замедлятся, а во II квартале экономика может показать рост к предыдущему году.