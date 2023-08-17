Власти РФ пока не будут усиливать валютные ограничения ради поддержки рубля

Власти России решили пока повременить с новыми валютными ограничениями, призванными укрепить курс рубля, падение которого не остановило повышение ключевой ставки ЦБ сразу с 8,5% до 12%.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщал о возможном возвращении требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами, а Financial Times — о планах Путина провести экстренное совещание с членами правительства по поводу ужесточения валютного контроля.

Так утверждают «Ведомости», ссылаясь на близкие к правительству источники, правительству удалось «в неформальном порядке» договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут.

Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки, но, если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сказал один из источников «Ведомостей».

В начале войны против Украины, когда рубль обвалился ниже минимумов этой недели (ниже 100 рублей за доллар), валютные ограничения позволили сильно укрепить рубль. В конце февраля 2022 года было введено требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров, но уже в мае норматив был уменьшен с 80 до 50%.

Сейчас рубль ослабел из-за роста импорта (вопреки санкциям) и кредитования — в первую очередь корпоративного. По утверждению одного из собеседников «Ведомостей», экспортеры могли вместо продажи валютной выручки привлекать рублевые кредиты для финансирования текущих расходов. Причем речь идет не о нефтяниках, половину выручки которых уходит на налоги (а чтобы их платить, нужно покупать рубли). Игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений, утверждает один из источников «Ведомостей».

Что касается импорта, то Набиуллина, как сообщил один из источников издания, для охлаждения спроса на него предложила подумать о повышении ввозных пошлин.