В России принят закон о цифровом рубле

Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

«Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам», - подчеркивается в сообщении.

Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет Директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

На законодательном уровне закрепляются обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями, а также ряд других функций регулятора.

Документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.

Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке.

Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля в том числе в области трансграничного взаимодействия. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.