ЦБ России допускает либерализацию валютного рынка в случае смягчения санкций

При введении валютных запретов и ограничений необходимо действовать из принципа взаимности, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы», подготовленном Центробанком.

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сказано в документе, передает РБК.

В то же время регулятор считает, что валютное регулирование должно способствовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах дружественных государств. ЦБ выступает за снижение «избыточной валютизации активов и пассивов» российских нефинансовых организаций, в первую очередь связанных «с недружественными странами и их валютами».

Необходимо также максимально смягчить административную ответственность за нарушение требований валютного законодательства, связанного с введением санкций, говорится в документе.

Также ЦБ предлагает наделить регулятор полномочиями по определению перечня видов валют (в том числе перечня иностранных валют), которые могут быть использованы для оплаты акций (долей) в уставных капиталах кредитных организаций, некредитных финансовых организаций.