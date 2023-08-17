Последнее обновление: 17.08.2023 14:41

Болгария присоединится к декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине

Болгарское правительство на заседании в среду приняло решение о присоединении Болгарии к декларации стран "Группы семи" по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине, говорится в сообщении правительства Болгарии.

Как отмечается, Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

"В соответствии с этой последовательной политикой, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Кроме Болгарии, к декларации уже присоединились 15 государств.



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