Болгария присоединится к декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине

Болгарское правительство на заседании в среду приняло решение о присоединении Болгарии к декларации стран "Группы семи" по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине, говорится в сообщении правительства Болгарии.

Как отмечается, Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

"В соответствии с этой последовательной политикой, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Кроме Болгарии, к декларации уже присоединились 15 государств.