ЕК перенаправит Украине и Молдове €135 млн для программ Беларуси и РФ

Европейская Комиссия (ЕК) приняла решение перенаправить €135 млн, первоначально предназначавшихся для межрегиональных программ, связанных с Россией и Беларусью, на усиление сотрудничества с Украиной и Молдовой.

"ЕК постановила перевести €135 млн, выделенные на период 2021-2027 гг. на программы, финансируемые Европейским фондом регионального развития, на аналогичные программы в Украине и Молдове", - говорится в сообщении ЕК, которое цитирует Интерфакс.

Эти средства, в частности, позволят поддержать проекты в сферах транспортного сообщения, здравоохранения, образования и исследований в Украине и Молдове, подчеркивает ЕК.