Разведка Британии: VPN является ключевым препятствием для контроля Кремля за инфополем

Разведка Великобритании отметила роль VPN для России как способа обезопасить себя и обойти цензуру, с чем может быть связана активизация попыток властей закрыть доступ к ним.

В течение прошлой недели российские власти вероятно усилили попытки закрыть доступ к VPN, виртуальным частным сетям, поскольку были многочисленные сообщения, что в некоторых регионах России наиболее популярные VPN стали недоступными, говорится в разведобзоре Минобороны Великобритании от 10 августа.

Аналитики отмечают, что в России VPN очень популярны, хотя объявлены незаконными с 2017 года: это позволяет пользователям сохранять приватность и обходить цензуру, в частности получать доступ к альтернативным источникам информации о войне и событиях в мире.

"VPN вероятно является самой большой проблемой для попыток российских властей установить полный контроль за информацией внутри страны. Кроме нарастающего технического противодействия, РФ также начала публичную информационную кампанию с целью отпугнуть граждан от VPN заявлениями о том, что они якобы ставят под угрозу свои персональные данные", – говорится в обзоре.