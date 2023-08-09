ЕС начал подготовку санкций против Нигера

Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций против членов хунты, которая захватила власть в Нигере в прошлом месяце.

"Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты, которые будут считаться ответственными (за захват власти. – ред.)", – сказал дипломат ЕС, которого цитирует Reuters.

Пока не понятно, когда санкции будут согласованы. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС, которые встретятся 31 августа в испанском городе Толедо, обсудят ситуацию в Нигере, в том числе санкции.