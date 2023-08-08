НАТО не видит угрозы для союзников со стороны наемников "Вагнера"

НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси, но не видит угрозы для союзников.

"Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы со стороны наемников "Вагнера" для наших союзников, но мы остаемся бдительными", – заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает PAP.

Она напомнила, что НАТО значительно усилило свое оборонное присутствие в восточной части Альянса в ответ на агрессивные действия России, и продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса.

"Как четко заявили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле, мы призываем все страны не оказывать никакой помощи незаконной войне России против Украины и осуждаем всех тех, кто активно способствует российской войне", – подчеркнула пресс-секретарь Альянса.

Она добавила, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для того, чтобы российские войска могли атаковать Украину и поддерживает российскую агрессию.

По ее словам, НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси.