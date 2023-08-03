Последнее обновление: 03.08.2023 08:33

В Беларуси в июле по политическим мотивам были репрессированы не менее 150 человек

Не менее 150 белорусов в июле 2023 года подверглись административному или уголовному преследованию по политическим мотивам в рамках «протестных» дел, сообщает Associated Press со ссылкой на белорусских правозащитников.

В частности, минимум 52 человека, включая 15 женщин, по уголовным делам были приговорены в совокупности к 94 годам и 1 месяцу лишения свободы, 58 годам и 6 месяцам "домашней химии", 206,09 тыс. рублей штрафа.

Не менее 73 человек были осуждены за участие в протестах по "народной" статье 342. В пяти случаях добавлялись статьи за "клевету и оскорбления". В 100% случаев наказание по политически мотивированным уголовным делам связано с лишением или ограничением свободы.

Не менее 11 человек в июле были осуждены за донаты.

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