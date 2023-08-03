Последнее обновление: 03.08.2023 08:33

РФ включила Норвегию в перечень недружественных стран

Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных государств, сообщают российские СМИ.



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