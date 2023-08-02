Последнее обновление: 02.08.2023 11:15

США будут считать нападением России действия "вагнеровцев" в отношении Польши

Соединенные Штаты Америки расценят любую атаку частной военной компании "Вагнер" как нападение со стороны России.

Об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном председательству Штатов в Совете Безопасности.

Томас-Гринфилд отметила, что Вашингтон выразил обеспокоенность деятельностью группировки задолго до "марша на Москву" их главаря Евгения Пригожина, передает УНИАН.

"Мы видели их злонамеренные усилия на африканском континенте. Поэтому мы, безусловно, обеспокоены тем, что эта группа по указанию российского правительства - поскольку они не работают независимо от российского правительства - представляет угрозу для всех нас. И мы должны обеспечить ясность сообщения о том, что любые атаки группы "Вагнера" будут рассматриваться как нападения со стороны российского правительства", - подчеркнула она.



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