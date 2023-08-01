США ввели санкции против «подрывников» государственности Боснии и Герцеговины

Соединенные Штаты в понедельник объявили о введении санкций против четырех должностных лиц Республики Сербской, способствовавших принятию закона, который подрывает конституционное устройство Боснии и Герцеговины.

Санкции председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича, премьера энтитета Радована Вишковича, члена Президиума БиГ от РС Жельки Цвияновича и министра юстиции РС Милоша Букейловича.

Они, поясняется в сообщении, способствовали принятию в Республике Сербской в конце июня закона о приостановлении действия решений Конституционного суда БиГ на территории административной единицы, который лоббировал лично ее президент Милорад Додик, давно находящийся под санкциями США.

Несмотря на то, что Верховный представитель БиГ – высшее должностное лицо государства – публично осудил закон и аннулировал его, Додик подписал уже несуществующий документ 7 июля.

"Закон угрожает стабильности, суверенитету и территориальной целостности БиГ, а также перспективам интеграции страны в евроатлантические и европейские институты за счет народа БиГ", – объясняют в Госдепе.