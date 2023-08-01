Последнее обновление: 01.08.2023 12:05

Банку развития разрешили выдавать банковские гарантии

Белорусские власти расширили перечень задач для Банка развития и разрешили ему предоставлять банковские гарантии поручителям, следует из указа №241 от 31 июля 2023 года.

«Дополнительными направлениями деятельности для Банка развития станут задачи по участию в реализации проектов, программ и мероприятий в сфере цифрового развития; осуществление финансово-экономической оценки, определение структуры финансирования, мониторинг и сопровождение реализации наиболее значимых для государства инвестиционных проектов», - говорится в официальном комментарии к указу.

Согласно документу, Банку развития разрешено выдавать банковские гарантии «в обеспечение поручительств юридических лиц, предоставленных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по возврату ими кредитов и иных обязательств».

Кроме того, Банк развития будет предоставлять «новые инструменты и механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» по решениям Совмина.

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