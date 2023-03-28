Нацбанк РБ отложил до конца года обязательное участие банков в системе платежей по номеру телефона

Нацбанк Беларуси перенес с 1 апреля 2023 года на 1 января 2024 года даты, начиная с которой банки обязаны обеспечить участие в системе мгновенных платежей для проведения мгновенных платежей физических лиц с использованием идентификатора (номера телефона).

«Данное решение предоставляет банкам дополнительное время, необходимое для доработки платежных программных приложений (мобильных приложений) и осуществления мероприятий, направленных на снижение (недопущение) мошенничества на платежном рынке, с целью обеспечения эффективного и надежного предоставления платежной услуги по осуществлению мгновенных платежей», - говорится в комментарии регулятора.

Вместе с тем, банки в случае готовности своих систем могут начать предоставление физлицам услугу по осуществлению мгновенных платежей с использованием идентификатора (номера телефона) уже с 4 апреля.