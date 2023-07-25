Лукашенко ввел госмонополию на инкассацию

В Беларуси указом №225 от 24 июля 2023 года вводится госмонополия на инкассацию наличных денежных средств.

Согласно документу «инкассация наличных денежных средств, перевозка наличных денежных средств и иных ценностей относятся к видам деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства», говорится в официальном комментарии к документу.

«Реализация этого исключительного права возложена на ОАО "Белинкасгрупп". Создается централизованная логистическая система перевозки ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг, определяются полномочия Национального банка по определению порядка организации и осуществления данного вида деятельности», - также сказано в сообщении.