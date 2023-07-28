Лукашенко устроил кадровую пятницу

Лукашенко 28 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Он назначил:
Геннадия Трубило - министром жилищно-коммунального хозяйства;
Алексея Ляхновича - министром транспорта и коммуникаций;
Игоря Брыло – своим помощником - инспектором по Витебской области.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Олега Жебина - генеральным директором ОАО "Нафтан";
Виталия Осипенко - генеральным директором ОАО "СветлогорскХимволокно";
Алексея Бевзюка - директором ОАО "Агат - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";
Олега Буянова - генеральным директором республиканского унитарного производственно-торгового предприятия "Оршанский льнокомбинат";
Юрия Алексея - генеральным директором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм";
Юрия Голубева - ректором Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина;
Андрея Ромашко - заместителем Министра жилищно-коммунального хозяйства;
Дениса Коржицкого - первым заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;
Виктора Рагусского - заместителем председателя Минского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);
Сергея Лободинского - членом Брестского облисполкома;
Елены Богдан - заместителем Государственного секретаря - членом Постоянного комитета Союзного государства.