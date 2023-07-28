Последнее обновление: 28.07.2023 17:46

Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, которые переживает Кремль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей)", – сказал он.

Кирби напомнил, что Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины и поставляет оружие, включая пехотные ракеты и снаряды.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о приезде Шойгу в четверг. В частности, российский министр сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на выставке вооружений, где были представлены баллистические ракеты КНДР с ядерными боеголовками.

Визит Шойгу стал первым визитом российского министра обороны в Северную Корею после распада СССР.



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