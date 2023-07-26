РФ готовится к блокированию Черного моря - Military Media Center

Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из зерновой сделки. Об этом сообщает Military Media Center.

"После выхода России из зерновой инициативы, вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей", - говорится в сообщении.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, следующих в и из портов Украины", - отмечают в Military Media Center.