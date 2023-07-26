Украина получит более $244 млн и оборудование для разминирования

Международные партнеры предоставят Украине более $244 миллионов на нужды гуманитарного разминирования. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, у Украины уже есть договоренности с международными производителями — хорватской DOK-ING и датской Hydrema, относительно локализации их производства в Украине. Также идет работа над увеличением количества техники для разминирования.

"До конца года Украина должна получить оборудование от иностранных партнеров – это 10 крайне необходимых машин для разминирования хорватской компании DOK-ING. Еще 10 машин от Global Clearance Solutions. Почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 взрывных машин", – пишет Свириденко.

Украина получит индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.

Иностранные доноры, в том числе США, ЕС, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования.

"Работаем и над запуском рынка разминирования и созданием стратегии противоминной деятельности - по сути главного документа, который будет формировать политику в этой сфере", - резюмировала вице-премьер.