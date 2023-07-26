В Латвии заблокировали еще три пропагандистских российских сайта

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение закрыть доступ к трем российским сайтам – wagner2022.ru, dentv.ru и yapolitic.ru.

Спецслужбы установили, что эти сайты используются для поддержки агрессивной пропаганды России, в частности для распространения искаженной и ложной информации о войне России против Украины и военных преступлениях, совершенных Россией, а также для их оправдания, сообщает портал Delfi.

На указанных сайтах распространяется информация, разжигающая вражду и дискредитирующая Латвийское государство и НАТО. Такой контент в информационном пространстве Латвии может создать ложное представление о событиях в мире, негативно влиять на сосуществование различных общественных групп и создать угрозу безопасности Латвийского государства, отмечает NEPLP.

Например, dentv.ru выражает поддержку нападения России на Украину и называет вторжение в Украину спецоперацией, прославляет диктатора Сталина, очерняет Украину как страну и украинцев как нацию, распространяет ложную информацию о том, что НАТО готовится напасть на Россию, и весь нарратив портала направлен против украинской нации и западного мира.

На yapolitic.ru можно смотреть российские пропагандистские дискуссионные программы, которые ведут Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие лица, публично поддерживающие войну России в Украине и выражают презрение к Западной Европе, НАТО и т.д., а wagner2022.ru приглашает вступить в эту частную военную компанию.

По мнению NEPLP, в конкретном случае польза для общества от блокировки сайтов значительно больше, чем ограничение прав, поскольку общество больше не будет получать информацию, которая угрожает безопасности Латвии, Украины и Европы в целом, а также сознательно вводит в заблуждение.

Решение NEPLP должно быть выполнено немедленно, но в то же время может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца. Обжалование решения не прекращает его действия.