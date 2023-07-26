Большинство лидеров Африки отказались ехать на путинский саммит

Две трети лидеров Африки отказались ехать на саммит к Путину в Санкт-Петербург, который пройдет 27–28 июля.

В частности 38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит, сообщает The Moscow Times. На уровне глав государств будут представлены лишь 17 стран. Еще десять африканских государств отправили премьер-министров.

Почти половина участников саммита прислали делегации уровнем ниже: 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять — просто послы. Пять африканских государств вообще отказались от участия в саммите. Приглашения были направлены главам всех африканских государств.

Обставленный с помпой саммит Россия-Африка, который должен продемонстрировать новые дипломатические связи Москвы и, по заявлениям Кремля, “важен, как никогда”, пройдет в условиях бойкота со стороны глав большинства африканских государств.

В 2019 году ни одна из африканских стран не отказалась от приглашения, а 45 прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами (в этом году – 27).