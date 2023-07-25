Литва планирует выделить €2 млрд на закупку танков

Литва планирует приобрести танки на €2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны. Об этом заявил главный советник президента Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, на закупку танков планируют выделить около €2 млрд евро, передает портал Delfi.

"Это станет одной из крупнейших закупок Литвы – не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро – включая не только со стоимостью танков, но и с боеприпасами, логистикой, поставками. Это большая закупка", – сказал Будрис.

В понедельник после заседания Госсовета по обороне министр национальной обороны Арвидас Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях по закупке танков.

Однако во вторник Будрис сообщил, что еще не принято решение о том, какие именно танки может закупить Литва.

Командующий Литовской армии Вальдемарас Рупшис в мае объявил о формировании легкой пехотной дивизии в составе трех бригад и танкового батальона в Литве. Рупшис подчеркнул, что формирование танкового батальона необходимо стране, независимо от решения о создании литовской дивизии.