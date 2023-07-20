Литва с начала войны в Украине аннулировала почти 3 тыс. ВНЖ для граждан Беларуси и РФ

За последние полтора года, с начала войны в Украине по 14 июля 2023 года, были аннулированы 2905 видов на жительство, предоставленных гражданам Беларуси и РФ в Литве, сообщил Департамент миграции.

За тот же период также были аннулированы 160 разрешений на постоянное проживание для граждан России и Беларуси.

В Департаменте отметили, что временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.

Всего с начала войны в Украине до 14 июля этого года по поводу временного вида на жительство в Литве обратились 55 938 граждан России и Беларуси. За тот же период 38 граждан России и Беларуси обратились за получением постоянного вида на жительство.