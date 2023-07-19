Последнее обновление: 19.07.2023 13:49

Беларусь отказалась от погранконтроля на границе с РФ

Белорусские власти сняли пограничный контроль на границе Беларуси с Россией, сообщают белорусские медиа со ссылкой на Госпогранкомитет РБ.

«На сегодняшний день пока сняли. А завтра, может, поставят», – заявили в Госпогранкомитете, сославшись на распоряжение правительства.

«Все у нас зависит от распоряжения правительства Республики Беларусь. Будет распоряжение — будем как-то решать, что нам делать. Мы не сами принимаем решение. Есть у нас президент, правительство, и они принимают решение», - отметили в ведомстве.

Погранконтроль на границе Беларуси с РФ был введен в начале мая якобы «в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией».

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