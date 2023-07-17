США: Вопрос членства Украины в НАТО решен

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению.

В интервью CBS, Салливан утверждает, что на саммите в НАТО в Вильнюсе Украине гарантировали, что она будет иметь необходимую поддержку столько времени, сколько ей понадобится.

«Сейчас, пока мы говорим с вами, украинцы отважно наступают на позиции русских на юге и на востоке. Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее высокотехнологичное производство. Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на Россию военное давление. Так что я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И продвижение Украины на поле боя продолжится. Тем временем мы будем смотреть за тем, чтобы Украина получала необходимую поддержку столько, сколько потребуется, это послание прозвучало на саммите НАТО. И, наконец, мы очень четко заявили, что будущее Украины — в НАТО. Это серьезно. Это не подлежит обсуждению. Это то, относительно чего 31 член НАТО взял обязательства», - заявил Салливан.

Он также пояснил, почему на саммите в Вильнюсе Украина не получила официального приглашения в Альянс, на что рассчитывали в Киеве.

«Если Украина войдет в НАТО, пока идет война, это будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, это будет означать, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Россией. И ни НАТО, ни Соединенные Штаты не были готовы к этому», — уточнил Салливан.