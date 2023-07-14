США направят 3 тыс. резервистов в Европу

Президент США Джо Байден уполномочил Пентагон направить до трех тысяч резервных военных сил в Европу на фоне войны России против Украины, сообщает CNN.

Согласно распоряжению, резервисты будут участвовать в операции "Атлантическая решимость" – постоянном ротационном развертывании войск, которое укрепляет НАТО и его восточный фланг.

Недавно подписанный указ определяет операцию "Атлантическая решимость" как операцию на случай чрезвычайных ситуаций, что предоставляет резервистам такие же преимущества, как и военнослужащим срочной службы.

Отмечается, что дополнительные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и обеспечения, а также в медицинских сферах, таких как стоматология и здравоохранение – деятельности, которую резервисты обычно выполняют больше, чем военнослужащие на активной военной службе.

В рамках операции "Атлантическая решимость" американские войска действуют в Европе с 2014 года, сотрудничая с союзниками и партнерами в регионе. По словам пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, новое назначение позволит Минобороны США "оказывать лучшую системную поддержку" своим войскам.