Последнее обновление: 12.07.2023 19:19

Власти Грузии пустили польских врачей к Саакашвили

Группе польских врачей, командированных Европейским Союзом, в среду разрешили осмотреть заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили после полугодовой задержки.

"После шести месяцев проволочек правительство наконец позволило врачам посетить Михеила Саакашвили в больнице. Медицинская миссия была создана ЕС. Они изучают его состояние и впоследствии сделают свои выводы", – сообщил адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили, передает AFP.

Беспокойство относительно состояния здоровья Саакашвили и его лечения в заключении возросло на прошлой неделе, когда он впервые за несколько месяцев появился по видеосвязи на судебном заседании, выглядя слабым и истощенным.

Ранее независимые врачи утверждали, что экс-президент Грузии может умереть от болезней, которые развились у него во время заключения. Грузинские власти, однако, утверждают, что Саакашвили оказывается надлежащая медицинская помощь.

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