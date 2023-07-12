Пекин обвинил страны НАТО в намеренной дискредитации КНР

Коммюнике, распространенное саммитом НАТО в Вильнюсе, выдержано в духе холодной войны, игнорирует основные факты, произвольно искажает позицию и политику Китая, намеренно ее дискредитирует, говорится в заявлении постпредства КНР при ЕС.

"Мы решительно выступаем против этого", - подчеркивается в заявлении, передает Интерфакс.

В нем говорится: "В контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности НАТО, как региональная военная группировка, не только не задумывается о своих собственных обязанностях, но и слепо обвиняет другие страны, постоянно вмешиваясь в экстерриториальные дела, создавая конфронтацию и полностью разоблачая свою лицемерную природу".

Постпредство отметило, что "амбиции альянса по расширению и его гегемонистские заговоры очевидны", что вызывает у Китая "глубокую озабоченность".

В заявлении также говорится, что Китай полон решимости отстаивать суверенитет и интересы развития, и "решительно выступать против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион".

"Любому акту, который наносит ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - подчеркивается в заявлении.

В коммюнике первого дня работы саммита НАТО говорится, что лидеры государств-членов НАТО совместно работают для решения системных проблем, "создаваемых КНР для евроатлантической безопасности".

В документе отмечается готовность защищаться от "принудительной тактики КНР и попыток разделить Североатлантический альянс".

В отдельном пункте коммюнике указано, что "КНР быстро расширяет и диверсифицирует свой ядерный арсенал (...), при этом не проявляя значимой прозрачности или добросовестных усилий по достижению контроля над ядерными вооружениями или снижению рисков".

В нем также выражена обеспокоенность "углублением стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимно усиливающимися попытками подорвать основанный на правилах международный порядок", что "противоречит ценностям и интересам" стран альянса.