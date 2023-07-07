Последнее обновление: 07.07.2023 10:21

Литва возобновила погранконтроль на границах со странами ЕС

С пятницы, 8 утра, в Литве возобновлен внутренний пограничный контроль на семи пограничных пунктах.

"На данный момент планируется открыть 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Республикой Польша, 5 – на границе с Латвией", - сообщил в пятницу глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев.

"Через пункты пропуска граница будет контролироваться более оперативными средствами, криминальной разведкой и другими компенсационными мерами, которые предусмотрены Шенгенским кодексом", - отметил Любаев.

По его словам, больше внимания будет уделяться лицам, прибывающим в страну. Для выезжающих из страны процедур на границе будет меньше.

Любаев также сообщил, что порядок проверки пассажиров в аэропортах и Клайпедском морском порту будет таким же, как и на внутренних пограничных пунктах.

"Все пассажиры, прибывающие внутренними рейсами, будут проверены, но пограничники по моему указанию будут проводить контроль только в отношении определенной категории. Процедура досмотра будет очень похожей и для пассажиров, прибывающих паромами или кораблями в Клайпедский морской порт", - сказал Любаев.

Внутренний пограничный контроль возобновляется в связи с саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.



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